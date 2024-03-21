Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sama-Sama Jalan Bareng, Rafael Struick dan Ivar Jenner Dapat Perlakuan Berbeda dari Fans Perempuan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |13:16 WIB
Sama-Sama Jalan Bareng, Rafael Struick dan Ivar Jenner Dapat Perlakuan Berbeda dari Fans Perempuan
Rafael Struick dan Ivar Jenner mendapat perlakuan berbeda dari penggemar (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

SAMA-SAMA jalan bareng, Rafael Struick dan Ivar Jenner dapat perlakuan berbeda dari fans perempuan. Padahal, kedua pemain itu sama-sama berwajah tampan.

Hal itu terlihat saat Struick dan Ivar akan mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia pada Selasa 19 Maret 2024. Mereka berjalan bersamaan ketika turun dari bus tim.

Rafael Struick lari dikejar penggemar (Foto: TikTok/@zynndiiii)

Akun Youtube Mamayo Football memperlihatkan para pemain dan staf pelatih berjalan bersamaan menuju Stadion Madya, Senayan, untuk berlatih. Fans berkerumun di pintu masuk untuk menunggu idolanya.

Beberapa pemain Timnas Indonesia menjadi pusat perhatian penggemar. Mereka dikerubungi untuk dimintai salaman atau berswafoto.

Struick yang memang diidolai kaum hawa menjadi pusat perhatian. Para penggemar itu langsung mendatangi untuk meminta foto bersama.

Menariknya, Jenner yang berada tepat di samping Struick, malah mendapat perlakuan berbeda. Tidak ada satu pun penggemar yang menghentikan langkah gelandang Jong FC Utrecht itu!

Halaman:
1 2
      
