HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Dunia 2026: Rafael Struick Percaya Diri Timnas Indonesia Kalahkan Vietnam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |11:57 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026: Rafael Struick Percaya Diri Timnas Indonesia Kalahkan Vietnam
Rafael Struick yakin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Vietnam (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Rafael Struick optimistis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Kedua tim akan saling berhadapan di fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Rafael Struick mengatakan timnya masih paham betul kekuatan Vietnam oleh dikarenakan belum lama ini berhadapan dalam Piala Asia. Saat itu Timnas Indonesia menang 1-0 atas The Golden Stars - julukan Vietnam.

"Ya, kami menghadapi mereka di Piala Asia, saya pikir mereka lawan yang tangguh, tapi saya pikir kami sangat bagus," kata Rafael Struick di Jakarta, belum lama ini di Jakarta.

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan timnya dalam laga nanti memang lebih diuntungkan ketimbang Vietnam karena berstatus tuan rumah. Jadi, Timnas Indonesia akan memanfaatkan dukungan suporter untuk meraih kemenangan dalam laga itu.

"Memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan," ucapnya.

Rafael mengatakan timnya kini terus bertambah kompak seiring berjalanya waktu. Hal itu pastinya membuat Timnas Indonesia dapat kokoh dalam bertahan dan mencetak gol demi gol dalam laga nanti. 

Halaman:
1 2
      
