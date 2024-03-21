Dikejar-kejar Banyak Perempuan, Rafael Struick Ternyata Belum Pernah Cetak gol untuk Timnas Indonesia Senior!

DIKEJAR-kejar banyak perempuan, Rafael Struick ternyata belum pernah cetak gol untuk Timnas Indonesia senior. Rafael Struick merupakan pemain yang menjadi idola banyak perempuan di Indonesia saat ini.

Paras tampan yang dimiliki, membuat penyerang 20 tahun ini menjadi buruan banyak perempuan Tanah Air. Tak jarang, fans setia ini menunggu Rafael Struick berjam-jam di lobby hotel tempat Timnas Indonesia menginap.

(Rafael Struick menerima banyak hadiah. (Foto: Instagram/@marcklok)

Di saat sudah bertemu Rafael Stuick, mereka biasanya mengajak foto bareng atau meminta tanda tangan penyerang ADO Den Haag tersebut. Selain meminta foto bareng dan tanda tangan, para fans ini juga memberikan banyak hadiah kepada Rafael Struick.

Selasa 19 Maret 2024, gelandang Timnas Indonesia Marc Klok membagikan momen ketika Rafael Struick kesulitan membawa banyak tote bag berisi hadiah yang didapatkannya. “New Day New Presents,” tulis Marc Klok di stories Instagram-nya, sembari menampilkan foto Rafael Struick sedang membawa banyak tote bag.

Sayangnya, Rafael Struick belum menunjukan kualitas terbaiknya bersama Timnas Indonesia meski diidolai banyak perempuan. Semenjak memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2023, Rafael Struick sudah sembilan kali tampil bareng skuad Garuda.

Dari sembilan laga itu, Rafael Struick sama sekali belum mencetak gol! Ia hanya mencatatkan satu assist kepada Shayne Pattynama saat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.