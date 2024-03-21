Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 21 Maret 2024: Klik di Sini!

Berikut link live streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 21 Maret 2024. (Foto: PSSI)

LINK live streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis (21/3/2024) pukul 20.30 WIB dapat klik di sini. Timnas Indonesia akan menghadapi laga superpenting malam ini.

Dibilang superpenting karena hanya raihan tiga poin yang bakal membuka jalan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini setelah melalui dua pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menempati posisi juru kunci dengan koleksi satu angka.

(Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: REUTERS)

Timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Filipina di posisi tiga. Sementara dengan Irak di puncak klasemen, Timnas Indonesia terpaut lima angka!

Kemudian dengan Timnas Vietnam di posisi dua atau batas akhir tim yang lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia terpaut dua angka. Karena itu, jika menang atas Timnas Vietnam malam ini, skuad Garuda bakal melesat ke peringkat dua klasemen sementara Grup F!

Timnas Indonesia akan melesat ke posisi dua jika menang atas Vietnam dan di laga lain, Filipina tumbang dari Irak. Peluang The Azkals –julukan Timnas Filipina– tumbang dari Irak sangat besar, mengingat laga digelar di Stadion Internasional Basra, Irak.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun menatap optimistis laga nanti malam. Ia bertekad mengantarkan Timnas Indonesia menang atas Vietnam!