MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok @editzharimaumalaya_ membuat pernyataan nyeleneh. Akun ini mengatakan Timnas Indonesia kena karma karena ulah netizen Indonesia yang sering menghina Timnas Malaysia.

Sekadar diketahui, netizen Indonesia dan Malaysia sering “war” komentar di sebuah unggahan. Ketika Timnas Indonesia atau Timnas Malaysia mengalami kekalahan, netizen dari kedua negara ini biasa melemparkan komentar-komentar panas.

Baru-baru ini, akun @editzharimaumalaya_ mengatakan absennya Jordi Amat, Elkan Baggott dan Yance Sayuri di laga melawan Timnas Vietnam efek netizen Indonesia yang sering meledek Timnas Malaysia.

“Lain kali jangan hina Malaysia. Kan tuhan akan bayar cash,” tulis akun di atas, sembari menampilkan informasi bahwa Jordi Amat, Elkan Baggott dan Yance Sayuri absen melawan Timnas Vietnam.

Namun, netizen Indonesia tidak tinggal diam setelah membaca unggahan di atas. Mereka pun membuat serangan balik kepada akun @editzharimaumalaya_.

“Stok bek tengah Indonesia masih banyak, sorry yee,” tulis akun @tanwyrulf.

“Mau adu pemain keturunan Indonesia vs Malaysia enggak? Pemain keturunan Indonesia grade A, Malaysia pemain keturunan Liga Tani tulis akun @lh_1753.