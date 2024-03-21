Resmi Jadi WNI, Harga Pasaran Calon Kiper Timnas Indonesia Cyrus Margono Bikin Kaget!

Harga pasaran Cyrus Margono di bawah Rp1 miliar. (Foto: Instagram/@cmargono)

RESMI jadi Warga Negara Indonesia (WNI), harga pasaran calon kiper Timnas Indonesia Cyrus Margono bikin kaget. Lantas, berapa sih harga pasaran kiper berusia 22 tahun tersebut?

Kamis, (21/3/2024) pagi WIB, Cyrus Margono resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ia mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

(Cyrus Margono (paling kiri) resmi jadi WNI)

Cyrus Margono tak masuk kategori pemain naturalisasi. Sebelumnya, Cyrus Margono memiliki dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Amerika Serikat.

Sesuai aturan, Cyrus Margono dapat memilih negara mana yang dituju ketika usianya menginjak 21 tahun. Namun, ketika usianya menginjak 21 tahun, Cyrus Margono telat memilih negara.

Alhasil, ia harus menjalani berbagai proses panjang untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia yang pernah disandangnya. Setelah menunggu hampir satu tahun lamanya, Cyrus Margono akhirnya mendapatkan kembali status WNI.

Sekarang tugas Cyrus Margono adalah bermain baik di level klub. Jika tampil apik bersama Panathinaikos B yang mentas di Liga 2 Yunani 2023-2024, Cyrus Margono berpeluang dipanggil Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong.