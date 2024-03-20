Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Balas Sindiran Vietnam, Nathan Tjoe-A-On Anggap Golden Star Warriors Iri Lihat Timnas Indonesia Jadi Lebih Kuat

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:23 WIB
Balas Sindiran Vietnam, Nathan Tjoe-A-On Anggap <i>Golden Star Warriors</i> Iri Lihat Timnas Indonesia Jadi Lebih Kuat
Nathan Tjoe-A-On (kiri kedua) bersama Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Pemain Vietnam menyindir Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain naturalisasi, terutama yang berdarah Belanda. Menjawab ejekan tersebut, penggawa Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On menilai Vietnam hanya iri karena kini skuad Garuda semakin lebih kuat.

Seperti yang diketahui, persaingan Timnas Indonesia dan Vietnam makin memanas mengingat kedua tim akan bertemu pada laga ketiga putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024. Kemudian, Skuad Garuda bakal bertandang ke My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam, pada Selasa 26 Maret 2024.

Dua laga menghadapi Vietnam menjadi laga penting Timnas Indonesia untuk bisa menjaga peluang lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Skuad Garuda sedang menempati posisi juru kunci di Grup F usai mengumpulkan satu poin dari dua laga.

Sementara menjelang laga nanti, salah satu pemain Vietnam, Do Duy Manh sempat memberikan sindiran kepada Timnas Indonesia. Sebab, Skuad Garuda banyak diisi pemain Belanda.

Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On pun menganggap Vietnam hanya iri, karena Timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Ia menjelaskan Timnas Indonesia menargetkan untuk tampil di Piala Dunia 2026, sehingga harus fokus untuk bisa mendapatkan hasil bagus di setiap laganya.

"Ya, saya pikir tim ini (Timnas Indonesia) menjadi lebih kuat, jadi itu positif. Karena kami bermain untuk World Cup, jadi kami fokus untuk itu," kata Nathan Tjoe-A-On di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

