Nathan Tjoe-A-On Pede Timnas Indonesia Bisa Kalahkan Vietnam

JAKARTA - Nathan Tjoe-A-On percaya diri Timnas Indonesia bisa mengalahkan Timnas Vietnam. Bek SC Heerenveen itu menyebut, skuad Garuda terus mempelajari permainan The Golden Star Warriors menjelang pertandingan mendatang.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua pertandingan akan dilakoni secara kandang-tandang pada 21 dan 26 Maret 2024.

Nathan akan berstatus sebagai pemain anyar di skuad Timnas Indonesia pada laga kali ini. Ia diketahui baru saja dinaturalisasi untuk memperkuat Skuad Garuda. Meski demikian, pemain pinjaman dari Swansea City itu sudah mempunyai keyakinan bersama Tim Merah Putih.

Ya, Nathan memiliki kepercayaan diri tinggi Timnas Indonesia bisa menumbangkan Vietnam. Ia menuturkan, anak asuh Shin Tae-yong sedang melakukan persiapan matang untuk meraih kemenangan.

“Tentu saja kami harus menyiapkan diri untuk pertandingan ini. Tapi saya pikir kami bisa lakukan itu (menang) dan kami sudah siap untuk itu,” ucap Nathan di Jakarta, dikutip pada Rabu (20/3/2024).