HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di SUGBK, Ini Prediksi Victor Igbonefo

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |21:15 WIB
Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di SUGBK, Ini Prediksi Victor Igbonefo
Duel Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Reuters)
A
A
A

BANDUNG – Bek Persib Bandung, Victor Igbonefo, memberi prediksi soal duel Timnas Indonesia bs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski Timnas Indonesia diprediksi akan mengalami kesulitan, dia berharap kemenangan bisa diraih oleh skuad Garuda.

Sebagai pemain yang pernah membela Timnas Indonesia pada 2021, Victor Igbonefo mengaku mengetahui kekuatan Vietnam. Kala mencicip langsung kekuatan Vietnam, Victor Igbonefo bahkan hanya mampu membawa Timnas Indonesia meraih hasil imbang 0-0. Hal itu terjadi di gelaran Piala AFF.

Victor Igbonefo

“Vietnam tim bagus, tapi Timnas Indonesia juga lagi bagus. Aku berharap timnas Indonesia menang,” harap Victor Igbonefo di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (20/3/2024).

Bek naturalisasi berdarah Nigeria itu pun meminta Timnas Indonesia untuk memanfaatkan sebaik mungkin pertandingan pertama saat melawan Vietnam. Sebab Timnas Indonesia akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024.

“Dan tentu ada dukungan dari suporter. Dan saya pikir pertandingan ini (Indonesia) harus menang,” tegas Victor.

Halaman:
1 2
      
