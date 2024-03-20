Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Media Asing Jagokan Timnas Indonesia daripada Vietnam meski Rekor Pertemuan Kedua Tim Berbeda Jauh

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:34 WIB
Penyebab Media Asing Jagokan Timnas Indonesia daripada Vietnam meski Rekor Pertemuan Kedua Tim Berbeda Jauh
Timnas Indonesia diunggulkan menang atas Timnas Vietnam (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Asing, Sportskeeda, menjagokan Timnas Indonesia daripada Timnas Vietnam meski rekor pertemuan kedua tim berbeda jauh. Ternyata, ini penyebabnya!

Timnas Indonesia akan bersua Timnas Vietnam sebanyak dua kali pada 21 dan 26 Maret. Keduanya berjumpa dalam rangka Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang sudah memasuki matchday tiga dan empat.

Yakob Sayuri beraksi di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu Vietnam pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Sementara itu, The Golden Star Warriors gantian menjadi tuan rumah pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.30 WIB.

Dua laga tersebut sangat penting bagi kedua tim untuk menentukan perjalanan di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mengantongi satu poin dan berada di posisi terbawah Grup F. Sementara itu, Vietnam duduk di urutan dua dengan nilai tiga dari dua laga.

Jelang laga di SUGBK, media asing Sportskeeda turut meramaikan duel panas itu. Mereka memprediksi Timnas Indonesia akan menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Jakarta.

Tentu saja, hal itu cukup menarik mengingat Indonesia kalah jauh dalam rekor pertemuan. Dari 12 kali bertemu pada 2012-2023, Tim Merah Putih hanya dua kali menang, yakni pada leg I semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari dan fase grup Piala Asia 2023 di Qatar!

Halaman:
1 2
      
