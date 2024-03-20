Skuad Garuda Memanggil! Saksikan Nobar Pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Asia 2026 Bareng Vision+

JAKARTA - Spesial untuk para pencinta sepakbola yang ingin merasakan atmosfer seru dan meriah saat mendukung Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Asia 2026. Vision+ menghadirkan acara nonton bareng (nobar) pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024 di Avenue of The Stars, Lippo Mall Kemang, pukul 19.00 WIB hingga selesai.

Pertandingan ini digelar pada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Ini adalah pertandingan pertama Timnas Indonesia melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai pertandingan ini, Timnas Indonesia akan bertolak ke Vietnam untuk menjalani laga kedua.

Timnas Indonesia saat ini masih bertengger di peringkat dasar klasemen Grup F dengan satu poin dari dua laga. Sementara Vietnam, mereka berada di urutan kedua dengan raihan tiga poin. Pertandingan kali ini akan menjadi kesempatan bagi Indonesia mengumpulkan poin agar masuk ke dua tim teratas klasemen.

Dukung skuad Garuda di nobar Kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Vision+ dan saksikan melalui channel SPOTV.