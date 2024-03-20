Media Vietnam Soroti Ludesnya Tiket Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Tekanan Besar buat The Golden Star!

JAKARTA - Tiket menonton pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam dikonfirmasi ludes terjual per hari ini, Rabu (20/3/2024). Media Vietnam, Soha VN menyebut The Golden Star Warriors semakin dalam tekanan menjelang laga tersebut.

Vietnam akan bertandang ke markas Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis (21/3/2024) pukul 20.30 WIB.

Laga tersebut sangat penting bagi kedua tim yang sedang mencari poin. Vietnam saat ini berada di posisi kedua dengan tiga poin, sementara Timnas Indonesia masih belum mendapatkan kemenangan usai digulung Timnas Irak (1-5), dan ditahan imbang Timnas Filipina (1-1).

BACA JUGA: Penampakan Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 jika Timnas Indonesia Menang atas Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024

Oleh karena itu, para penggemar Timnas Indonesia tentu sangat antusias untuk membantu Skuad Garuda meraih kemenangan perdana. Tiket menonton pertandingan tersebut dilaporkan sudah habis terjual.

Mendengar kabar tiket yang sudah habis terjual, Soha VN menyebut Timnas Vietnam akan tertekan dalam laga mendatang. Mengingat, SUGBK mempunyai kapasitas sekitar 78 ribu kursi penonton dan atmosfer yang luar biasa.