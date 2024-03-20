Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penampakan Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 jika Timnas Indonesia Menang atas Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:02 WIB
Penampakan Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 jika Timnas Indonesia Menang atas Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024
Penampakan klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika Timnas Indonesia menang atas Vietnam. (Foto: REUTERS)
PENAMPAKAN klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika Timnas Indonesia menang atas Timnas Vietnam pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia dihadapkan dengan jadwal padat pada Maret 2024.

Setelah menjamu Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024, skuad Garuda gantian melakoni laga tandang pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB. Dua kemenangan atas Vietnam penting bagi Timnas Indonesia untuk membuka peluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

SUGBK siap menjamu Vietnam. (Foto: Instagram/@love_gbk)

Saat ini setelah melalui dua pertandingan, puncak klasemen Grup F ditempati Timnas Irak dengan enam poin. Kemudian, berturut-turut ditempati Vietnam di posisi dua dengan tiga angka, serta Filipina dan Timnas Indonesia di tangga ketiga dan keempat dengan satu poin.

Karena itu, jika menang atas Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024, Timnas Indonesia akan naik ke posisi dua dengan empat angka. Timnas Indonesia akan mempepet Irak di posisi puncak, serta menggeser Vietnam dan Filipina ke tempat ketiga dan keempat.

Kelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, dilangsungkan pertandingan Irak vs Filipina pada Jumat, 22 Maret 2024 pukul 02.00 WIB. Di atas kertas, Irak bakal menghancurkan Filipina.

Jika kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia jelas diuntungkan. Jika kembali menang di markas Timnas Vietnam, Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

