HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Dicoret Sementara dari Timnas Portugal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |10:09 WIB
Cristiano Ronaldo Dicoret Sementara dari Timnas Portugal!
Cristiano Ronaldo dicoret sementara waktu dari Timnas Portugal (Foto: Reuters)
A
A
A

MEGABINTANG Cristiano Ronaldo dicoret sementara dari skuad Timnas Portugal. Pelatih Roberto Martinez dikabarkan menepikan CR7 untuk memberikannya waktu istirahat lebih.

Timnas Portugal akan bersua dengan Timnas Swedia dalam sebuah pertandingan persahabatan. Laga tersebut akan berlangsung di Estadio Dom Afonso Henriques, Guimaraes, Portugal, Jumat 23 Maret 2024.

Penalti Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr unggul 1-0 atas Al Shabab (Foto: Reuters)

Martinez mencoret delapan pemain termasuk Ronaldo dari total 32 orang yang dipanggil ke Timnas Portugal. Tujuh pemain lainnya yang dicoret sementara adalah Diogo Dalot, Joao Cancelo, Danilo Pereira, Otavio, Ruben Neves, Vitinha, dan Joao Felix.

Menurut laporan Goal Internasional, pencoretan sementara para pemain itu adalah untuk memberikan waktu istirahat ekstra. Martinez juga memberikan pengertian kepada Ronaldo yang sedang berlibur di Arab Saudi.

Diketahui, mantan bintang Manchester United itu sebelumnya mengalami pekan yang sibuk usai membantu Al Nassr mengalahkan Al Ahli (1-0), Sabtu 16 Maret 2024. Setelah itu, Ronaldo juga masih harus membantu Faris Najd dalam perebutan gelar Liga Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
