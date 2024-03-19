5 Pesepakbola Dunia yang Tak Diduga Nikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Main di Negara Cristiano Ronaldo!

Greg Nwokolo pernah main di Liga Portugal yang notabene asal negara Cristiano Ronaldo. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 5 pesepakbola dunia yang di tak diduga menikahi perempuan cantik Indonesia akan diulas Okezone. Pesepakbola dunia yang dimaksud di sini adalah pesepakbola asing yang malang melintang di berbagai belahan dunia, kemudian memilih berkarier di Tanah Air.

Tak hanya mencari uang di Indonesia, pemain-pemain ini kemudian mendapatkan paspor Indonesia dan menikahi perempuan cantik Tanah Air. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola yang tak diduga menikahi perempuan cantik Indonesia:

5. Beto Goncalves





Beto Goncalves mengawali karier sepakbolanya di Brasil, yang notabene asal negaranya. Di Brasil, Beto Goncalves bermain sebagai pesepakbola profesional selama sembilan tahun (1999-2008).

Semenjak mendarat di Indonesia pada 2008, Beto Goncalves hanya dua kali merumput di luar Tanah Air, tepatnya bersama Dempo (India, 2010) dan Penang (Malaysia, 2015-2016). Di luar itu, karier sepakbola Beto Goncalves lebih banyak dihabiskan di Indonesia.

Ia membawa Persipura Jayapura juara Liga Indonesia 2009-2010 dan menjadi top skor Liga Indonesia 2011-2012. Penyerang yang kini berstatus pemain PSBS Biak ini menikahi perempuan bernama Rosmala Dewi pada 2013. Dari pernikahan ini hadir dua orang anak.

4. Esteban Vizcarra





Sebelum memperkuat klub-klub Liga Indonesia seperti Pelita Jaya, Semen Padang, Persib Bandung hingga kini berseragam PSS Sleman, Esteban Vizcarra sempat berkarier bersama klub kasta teratas Liga Argentina, Huracan, pada 2005-2008.

Saat itu, Esteban Vizcarra yang beroperasi sebagai winger mencatatkan 19 gol dari 40 pertandingan. Setelah satu tahun memperkuat Douglas Haig (Liga Argentina), Esteban Vizcarra akhirnya tiba di Indonesia pada 2009 dan menikahi Resti Ayu Ferdina pada 2012.