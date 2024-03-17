5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Meredup Usai Merumput di Luar Negeri, Nomor 1 Banting Setir Jadi Selebriti

Syamsir Alam termasuk pesepakbola Indonesia yang kariernya meredup usai merumput di luar negeri (Foto: Instagram/@syamsir11alam)

BERIKUT lima pesepakbola Indonesia yang kariernya meredup usai merumput di luar negeri. Bahkan, ada yang langsung banting setir menjadi selebriti atau presenter televisi.

Merantau atau memutuskan berkarier di luar negeri sejatinya butuh mental yang kuat. Sebab, pesepakbola harus membuktikan diri lebih baik dari talenta lokal di sebuah negara.

Tidak jarang, keberanian itu berubah menjadi nasib buruk. Buktinya, lima pesepakbola Indonesia ini kariernya meredup usai mencoba peruntungan di negeri orang. Siapa saja mereka?

5. Reffa Money

Reffa Money merupakan kapten Timnas Indonesia U-19 dan SAD Uruguay. Pada zamannya, ia adalah bek muda terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia. Dari negaranya Luis Suarez, sang pemain kembali ke Tanah Air.

Reffa sempat berkarier bersama Persis Solo hingga Pelita Bandung Raya. Namun, cedera lutut parah menimpanya hingga gantung sepatu. Ia lalu menjajal hoki dengan ikut tes menjadi perwira TNI AD dan lolos.

4. Alan Martha

Alan Martha merupakan rekan satu angkatan Reffa di Timnas Indonesia U-19 dan SAD Uruguay. Namun, setelah kembali ke Indonesia, karier sepakbolanya meredup.

Ia tercatat membela Sriwijaya FC, Kalteng Putra, Celebest FC hingga Persikad Depok. Sayangnya, karier Alan harus berakhir di usia relatif muda, yakni 25 tahun, pada 2018 karena memutuskan pensiun.