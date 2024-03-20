Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam, Bek Golden Star Warriors Sindir Garuda Kuat Hanya karena Pemain Naturalisasi

HANOI – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Bui Hoang Viet Anh meledek Timnas Indonesia yang kini banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Menurut bek tim berjuluk Golden Star Warriors tersebut, saat ini Timnas Indonesia kuat karena pemain naturalisasi saja, bukan dari pemain lokal.

Pernyataan tersebut dilontarkan Viet Anh jelang The Golden Star Warriors menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga pertama, tim besutan Philippe Troussier akan bertandang lebih dulu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Pertandingan kedua kesebelasan ini selalu menjadi daya tarik tersendiri para pecinta sepak bola, mengingat rivalitasnya di Asia Tenggara. Jelang bentrokan laga pertama, Viet Anh semacam menebar psywar.

Bek berusia 25 tahun itu mengatakan Vietnam wajib fokus melawan Timnas Indonesia yang banyak dihuni pemain naturalisasi. Sebab, Viet Anh merasa kalau itu adalah kekuatan utama dari tim asuhan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Skuad Garuda dihuni 10 pemain naturalisasi untuk persiapan melawan The Golden Star Warriors.

“Menghadapi lawan yang kuat dan banyaknya pemain naturalisasi seperti Indonesia, kami fokus untuk menjaga gaya bermain dan mampu menampilkan gaya bermain sebaik mungkin saat menghadapi lawan,” kata Viet Anh, dipetik dari Soha, Rabu (20/3/2024).

“Kelebihan Indonesia adalah pemain naturalisasinya berasal dari Eropa, namun kelemahannya adalah mereka jarang bersaing satu sama lain,” ungkapnya.