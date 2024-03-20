5 Negara yang Dengki Shin Tae-yong Bawa Prestasi Timnas Indonesia Meroket, Nomor 1 Rival Skuad Garuda

ADA 5 negara yang dengki Shin Tae-yong bawa prestasi Timnas Indonesia meroket. Kelima negara tersebut merupakan rival utama Garuda di dunia sepakbola, tepatnya di kawasan Asia Tenggara.

Tak dapat dipungkiri, hadirnya Shin Tae-yong telah membangkit persepakbolaan Tanah Air, khususnya di level timnas. Terbukti pelatih asal Korea Selatan itu mampu membawa skuad Garuda kini bertengger di peringkat 142 dunia.

BACA JUGA: Media Vietnam Soroti Pernyataan Perang Asnawi Mangkualam Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam

Shin Tae-yong mungkin belum memberikan prestasi berupa trofi, namun keberhasilannya membawa Garuda kembali bermain di turnamen Piala Asia hingga posisi ranking FIFA melonjak drastis sudah cukup membuktikan betapa hebatnya pelatih berusia 53 tahun.

Tentunya kebangkitan Timnas Indonesia itu tak disambut baik oleh para rivalnya. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Negara yang Dengki Shin Tae-yong Bawa Prestasi Timnas Indonesia Meroket:

5. Filipina





Mantan pelatih Timnas Filipina, Michael Weiss pernah mengakui Timnas Indonesia merupakan salah satu rival terkuat mereka di Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikan Weiss kala masih menangani Filipina, tepatnya sebelum matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Pelatih Michael Weiss percaya tim Filipina bisa bersaing melawan dua kekuatan Asia Tenggara di Kualifikasi Piala Dunia," bunyi pernyataan media Filipina, Inquirer.

4. Malaysia





Musuh bebuyutan Timnas Indonesia jelas adalah Malaysia. Jadi, tak heran jika lawannya kini mulai bangkit, Malaysia menjadi salah satu yang paling tidak senang.

Bahkan sempat ada pengamat sepakbola asal Malaysia yang meminta Harimau Malaya untuk meniru permainan Timnas Indonesia. Sebab pengamat itu menilai Shin Tae-yong telah berhasil membawa Garuda bersaing di kawasan Asia Tenggara.