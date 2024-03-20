Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Live di RCTI!

TIM Nasional (Timnas) Indonesia vs Vietnam dijadwalkan akan bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Laga yang disiarkan secara live di RCTI itu merupakan matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, petualangan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terus berlanjut. Terdekat Garuda akan menghadapi Vietnam di kandang sendiri, yakni di SUGBK.

Diharapkan dengan bermain di hadapan pendukung sendiri dapat membantu pasukan Shin Tae-yong memetik kemenangan atas tim tamu. Sebab tiga poin menjadi wajib diraih skuad Garuda demi menjaga kans lolos ke babak ketiga.

Hal itu tak terlepas kondisi Timnas Indonesia yang saat ini ini menempati juru kunci di Grup F dengan satu poin saja. Sementara Filipina (1 poin) di urutan ketiga, Vietnam (3 poin) posisi kedua, dan di puncak klasemen ada Irak (6 poin).

Dengan kondisi seperti itu, Timnas Indonesia wajib meraih tiga poin demi bisa menjaga nafas untuk lolos ke babak selanjutnya. Untuk bisa mewujudkan itu semua, Shin Tae-yong pun bakal mempersiapkan skuad Garuda sebaik mungkin.

Pemusatan latihan (TC) telah digelar sejak 18 Maret 2024 lalu. 28 pemain sudah dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti TC yang digelar di Jakarta tersebut.