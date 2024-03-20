Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |01:36 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Live di RCTI!
Sesi latihan Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia vs Vietnam dijadwalkan akan bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Laga yang disiarkan secara live di RCTI itu merupakan matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, petualangan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terus berlanjut. Terdekat Garuda akan menghadapi Vietnam di kandang sendiri, yakni di SUGBK.

Diharapkan dengan bermain di hadapan pendukung sendiri dapat membantu pasukan Shin Tae-yong memetik kemenangan atas tim tamu. Sebab tiga poin menjadi wajib diraih skuad Garuda demi menjaga kans lolos ke babak ketiga.

Hal itu tak terlepas kondisi Timnas Indonesia yang saat ini ini menempati juru kunci di Grup F dengan satu poin saja. Sementara Filipina (1 poin) di urutan ketiga, Vietnam (3 poin) posisi kedua, dan di puncak klasemen ada Irak (6 poin).

Sesi latihan Timnas Indonesia

Dengan kondisi seperti itu, Timnas Indonesia wajib meraih tiga poin demi bisa menjaga nafas untuk lolos ke babak selanjutnya. Untuk bisa mewujudkan itu semua, Shin Tae-yong pun bakal mempersiapkan skuad Garuda sebaik mungkin.

Pemusatan latihan (TC) telah digelar sejak 18 Maret 2024 lalu. 28 pemain sudah dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti TC yang digelar di Jakarta tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/darryl_bakola.jpg
Arsenal, Chelsea, Man City Serbu Marseille Berebut Darryl Bakola
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement