Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 Kali Menang atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia bakal raih poin ranking FIFA yang besar jika menang dua kali saat lawan Vietnam. (Foto: PSSI)

HITUNG-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 kali menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menarik untuk dibahas. Sebab jika skenario itu benar-benar terjadi, maka pasukan Shin Tae-yong tersebut bakal meraup banyak poin di ranking FIFA.

Tentunya hal tersebut menjadi kabar baik. Mengingat selain prestasi, Shin Tae-yong juga mengincar agar posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA bisa terus membaik.

Sebagai informasi, saat ini Timnas Indonesia menempati posisi 142 dunia. Posisi tersebut bisa saja berubah ke peringkat yang lebih baik andai skuad Garuda mampu merebut kemenangan saat berjumpa Vietnam dua kali di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ya, Timnas Indonesia akan langsung berjumpa Vietnam sebanyak dua kali, yang mana itu adalah matchday ketiga dan keempat di fase grup babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam pertemuan pertama, Timnas Indonesia akan bertugas sebagai tuan rumah dan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Kamis 21 Maret 2024./

Lalu pertemuan kedua akan diselenggarakan di markas Vietnam, yakni di My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024. Kedua laga tersebut menjadi penting bagi pasukan Shin Tae-yong karena akan mempengaruhi peluang Garuda lolos ke babak ketiga turnamen tersebut.

Tak hanya peluang lolos dari babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia saja, kemenangan atas Vietnam pun akan membuat peringkat Timnas Indonesia di ranking melonjak drastis. Menurut laporan dari Football-Ranking, setidaknya Garuda akan meraih 15,37 poin setiap kali menang atas Vietnam.