HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hal Ini, Marc Klok Dapat Julukan Kakek dari Jay Idzes di Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |22:17 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Marc Klok Dapat Julukan Kakek dari Jay Idzes di Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Pemain naturalisasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes memberikan julukan menarik kepada Marc Klok. Tepatnya pemain Venezia itu memanggil Klok sebagai kakeknya Timnas Indonesia lantaran kerap membantu pemain naturalisasi seperti dirinya untuk bisa beradaptasi dengan baik di skuad Garuda.

Pengalaman Klok di sepakbola Tanah Air sudah tidak perlu diragukan lagi. Pemain yang memiliki darah Belanda itu juga sudah sangat mahir berbahasa Indonesia. Sehingga, pemain Persib Bandung itu kerap dianggap sebagai mentor untuk para pemain naturalisasi baru yang merapat ke Timnas Indonesia.

Jay Idzes yang merupakan salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia mengakui betapa pentingnya peran Klok. Sampai-sampai, dia menjuluki gelandang berusia 30 tahun itu sebagai ‘kakek’.

“Dia (Marc Klok) agak seperti kakek dari tim ini. Jadi sekarang dia membantu saya dan semua pemain muda untuk beradaptasi,” kata Jay Idzes saat ditemui wartawan di Jakarta pada Senin (18/3/2024) kemarin.

Marc Klok

“Terutama saat kamu datang dari Eropa, coba beradaptasi secepat mungkin,” sambungnya.

Pemain berpostur jangkung itu sangat terbantu dengan bimbingan yang diberikan Klok untuk cepat beradaptasi bersama Skuad Garuda. Jay Idzes benar-benar senang dengan sambutan hangat serta bantuan yang diberikan oleh Klok.

Halaman:
1 2
      
