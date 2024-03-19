Kisah Philippe Troussier yang Dibela Media Vietnam karena Shin Tae-yong Sempat Hancur-hancuran di Timnas Indonesia

KISAH Philippe Troussier yang dibela media Vietnam karena Shin Tae-yong sempat hancur-hancuran di Timnas Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Media Vietnam yang dimaksud adalah Soha VN, di mana mereka menilai keputusan pemecatan Troussier bukanlah solusi.

Ya, Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) pernah didesak oleh pencinta sepakbola Vietnam untuk segera memecat pelatih Troussier. Hal tersebut karena Troussier telah membuat Timnas Vietnam gagal total di Piala Asia 2023.

Berstatus sebagai salah satu kandidat kuat untuk lolos dari fase grup, Vietnam justru terjerembab di dasar klasemen Grup D Piala Asia 2023. Nahasnya, Vietnam gugur dengan tiga kali kalah yang berarti mereka tak mendapatkan poin sama sekali.

Salah satu kekalahan itu pun diberikan oleh Timnas Indonesia. Kegagalan Vietnam di Piala Asia 2023 tersebut lantas membuat banyak pihak menuntut VFF untuk segera memecat Troussier dari kursi kepelatihan Vietnam.

Kendati demikian, Soha justru membela pelatih asal Prancis tersebut. Menurut Soha, Troussier wajib diberikan waktu untuk dapat membangun Vietnam ala racikannya sendiri.

Sebab Troussier sendiri baru ditunjuk menangani Vietnam, tepatnya 1 Maret 2023 lalu. Meski sudah setahun, Soha percaya Troussier masih membutuhkan waktu, sama seperti saat Shin Tae-yong dalam menangani Timnas Indonesia.

Ya, Soha menyinggung Shin Tae-yong yang nyatanya mampu bertahan melatih Timnas Indonesia meski sempat hancur-hancuran. Menurut Soha, jika semuanya berdasarkan hasil dan prestasi, maka PSSI seharusnya sudah lama memecat STY –sapaan akrab Shin Tae-yong.