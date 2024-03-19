Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Enggan Tanggapi Sindiran Bek Vietnam yang Sebut Timnas Indonesia Rasa Belanda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:03 WIB
Jay Idzes Enggan Tanggapi Sindiran Bek Vietnam yang Sebut Timnas Indonesia Rasa Belanda
Pemain keturunan Indonesia, Jay Idzes (Foto: PSSI)
JAKARTA – Jay Idzes tak ingin memberikan komentarnya terkait sindiran pemain Vietnam yang menyebut Timnas Indonesia rasa Belanda. Pemain Venezia lebih ingin fokus dengan penampilannya bersama Skuad Garuda.

Pemain yang menyampaikan pernyataan kontroversial itu adalah Do Duy Manh. Bek berusia 27 tahun itu mengaku bingung Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia atau Belanda. Sebab, kedalam Skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain yang berdarah Belanda.

Jay Idzes sendiri merupakan salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia berdarah Belanda yang dipersiapkan untuk melawan Vietnam. Alih-alih memberi sindiran balik ke Duy Manh, pemain Venezia itu memilih untuk tidak mengomentari hal tersebut

“Saya tidak tahu pemain tersebut dan saya tidak ingin berkomentar tentang itu,” kata Jay Idzes saat ditemui awak media di Jakarta pada Senin (18/3/2024).

Bek berpostur jangkung itu merasa bahwa yang terpenting adalah fokus bersama Timnas Indonesia. Jay Idzes menyampaikan kalau Skuad Garuda merupakan satu kesatuan.

“Tapi jika boleh saya berbicara untuk mewakili rekan-rekan saya, kami adalah satu tim. Semuanya bekerja keras bersama di tim ini adalah kesatuan dan semua melihat itu,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
