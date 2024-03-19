Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jalani Latihan Perdana Bersama Timnas Indonesia, Jay Idzes Keluhkan Cuaca Panas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |18:09 WIB
Jalani Latihan Perdana Bersama Timnas Indonesia, Jay Idzes Keluhkan Cuaca Panas
Jay Idzes usai menjalani latihan perdana bersama Timnas Indonesia (Foto: Andika Rachmansyah)
JAKARTA – Jay Idzes menyampaikan kesannya usai menjalani latihan perdana bersama Timnas Indonesia. Bek Venezia itu mengatakan dirinya masih beradaptasi dengan cuaca panas di Jakarta.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia menggelar latihan perdananya di Stadion Madya pada Senin (18/3/2024) malam WIB. Sesi latihan itu sebagai persiapan Skuad Garuda menatap laga pertama kontra Vietnam dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sesi latihan perdana itu sekaligus menjadi latihan perdana bagi Jay Idzes bersama Timnas Indonesia. Pemain berpostur jangkung itu sangat antusias menjalani latihan perdana tersebut. Walaupun dia mengakui cuaca di Jakarta cukup panas.

“Panas. Panas, panas. Tapi itu bagus,” kata Jay Idzes kepada awak media di Jakarta pada Senin (18/3/2024).

“Tentu saja itu berbeda dengan Belanda dan Italia di mana saya bermain. Tapi saya suka. Sedikit lembab, sedikit matahari. Jadi itu bagus,” sambung dia.

Namun demikian, hal itu tak menyurutkan semangat Jay Idzes untuk melakoni debutnya membela Timnas Indonesia. Pemain Venezia ini tidak akan menyia-nyiakan kesempatan debutnya karena ini adalah penantian lamanya.

