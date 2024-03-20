Meski Timnas Indonesia Dihuni Pemain Muda Minim Pengalaman, Ragnar Oratmangoen Optimis Bisa Tembus Piala Dunia 2026

JAKARTA – Pemain naturalisasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ragnar Oratmangoen optimis dapat membantu skuad Garuda lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski dihuni para pemain muda yang minim pengalaman, Ragnar melihat ada potensi Timnas Indonesia bermain di pesta sepakbola terbesar di dunia tersebut.

Pernyataan Ragnar yang ingin membantu Timnas Indonesia main di Piala Dunia 2026 itu ia sampaikan usai resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ragnar bersama pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Thom Haye memang baru saja mengambil sumpah WNI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, pada Senin 18 Maret 2024 lalu.

BACA JUGA: Ragnar Oratmangoen Ceritakan Perjalanan Spiritualnya Memeluk Agama Islam

Ragnar sendiri dinaturalisasi karena diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pemain klub Liga Belanda, Fortuna Sittard tersebut masuk ke dalam pemain keturunan yang diingin pelatih Shin Tae-yong.

Ragnar nantinya akan bersaing di posisi winger kiri Timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, terutama dari Liga Belanda, dapat membantu memperkuat skuad Garuda.

Ragnar pun antusias dan tak sabar segera membela Timnas Indonesia. Ia lantas percaya diri dengan skuad Garuda yang didominasi pemain muda tersebut.

Dengan diisi pemain muda menjanjikan, Ragnar percaya diri Timnas Indonesia dapat bermain di Piala Dunia. Ia akan berusaha mewujudkan itu semua.