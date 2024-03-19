Penyebab Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Absen di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di SUGBK meski Sudah Pegang Paspor Indonesia

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum bisa main saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Vietnam di SUGBK. (Foto: PSSI)

PENYEBAB Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen absen di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) meski sudah pegang paspor Indonesia akan diulas Okezone. Semalam, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Setelah mengambil sumpah, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen langsung membuat KTP dan Paspor Indonesia. Kabarnya pada Selasa (19/3/2024) pukul 02.00 WIB, KTP dan Paspor Indonesia milik Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah jadi.

(Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen mengambil sumpah WNI semalam. (Foto: PSSI)

Meski sudah memegang paspor Indonesia, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum dapat diturunkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Vietnam di SUGBK pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Lantas, apa alasannya? Penyebabnya karena Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen masih harus menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Kabar itu pun dikonfirmasi oleh PSSI.

“Mereka belum bisa bermain pada laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Hal ini karena keduanya harus berpindah federasi terlebih dahulu dari KNVB (Belanda) ke PSSI (Indonesia), agar bisa bermain bersama skuad Garuda,” tulis PSSI di laman resmi mereka.

Saat ini PSSI tengah mengebut proses perpindahan federasi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen agar mereka tersedia saat Timnas Indonesia gantian tandang ke markas Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024.