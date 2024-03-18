Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Dikabarkan Ambil Sumpah WNI Malam Ini!

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan tiba di Indonesia malam ini (Foto: PSSI)

KABAR terbaru datang dari dua pemain keturunan yang akan segera bergabung ke Timnas Indonesia, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Kedua pemain tersebut dikabarkan akan mengambil sumpah WNI malam ini.

Kabar tersebut diketahui dari salah satu unggahan akun di media sosial Insatgram. Salah satu akun bernama @futboll.indonesiaa mengatakan kedua pemain tadi akan tiba di Tanah Air sekitar pukul 22.00 WIB.

"Sekedar info setelah Thom Haye tiba di Indonesia kabarnya akan langsung menjalani Sumpah WNI Bersama Ragnar Oratmangoen malam ini," tulis akun tersebut pada keternagan foto unggahannya.

"Para Pemain yang Sudah berkumpul sudah Menjalani Pemulihan di Hotel," lanjut tulisan mereka.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tengah menanti bergabungnya tiga pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk segera bergabung. Thom Haye dan Ragnar Oratamangoen sebelumnya dijadwalkan melakukan sumpah WNI pada Selasa, 12 Maret 2024 yang akhirnya mengalami perubahan.