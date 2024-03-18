Usai Digoda Pemain Timnas Indonesia, Perempuan Cantik Kamboja Phyadeth Rotha Juara Miss Earth Cambodia 2024!

USAI digoda pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, perempuan cantik Kamboja Phyadeth Rotha juara Miss Earth Cambodia 2024! Nama Phyadeth Rotha melonjak ketika membawa baki di pembagian medali cabang olahraga sepakbola putra SEA Games 2023 yang memepertemukan Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Thailand U-22.

Phyadeth Rotha menjadi sorotan saat itu karena mendapat godaan dari Marselino Ferdinan. Setelah menerima medali dan boneka, Marselino Ferdinan mengangguk di hadapan Phyadeth Rotha, tanda memberi sapaan kepada perempuan cantik Kamboja tersebut.

(Momen Marselino Ferdinan menyapa Phyadeth Rotha)

Sejak saat itu, Phyadeth Rotha menjadi buruan netizen Indonesia. Alhasil, akun Instagram Phyadeth Rotha, @phyyaa_deth diikuti puluhan ribu netizen Indonesia. Jumlah follower Phyadeth Rotha yang sebelumnya di bawah 5.000 menembus angka 98.000!

Banyaknya followers yang dimiliki membuat Phyadeth Rotha menjadi brand ambassador sejumlah produk. Terbaru di akun Instagram-nya, ia menjadi brand ambassador salah satu perusahaan ponsel ternama.

Tak sampai di situ kiprah Phyadeth Rotha. Ia sempat mengikuti Miss Universe Kamboja 2023 dan masuk 10 besar. Paling gres adalah Phyadeth Rotha terpilih sebagai Miss Earth Cambodia 2024.

Bagi yang belum tahu, Miss Earth merupakan kontes kecantikan yang memberikan kesadran lingkungan, konservasi dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Bersama Miss World, Miss Universe, dan Miss International, Miss Earth masuk ke dalam empat besar kontes kecantikan di dunia.