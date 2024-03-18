Ini Sosok Striker Timnas Vietnam yang Pede Bakal Menang Mudah hingga Sebut Timnas Indonesia Menyebalkan jika Main di SUGBK

Timnas Vietnam siap hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/nguyentienlinh201097)

STRIKER Timnas Vietnam, Nguyen Tien Linh pede bakal menang mudah hingga sebut Timnas Indonesia menyebalkan jika main di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Vietnam di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan digelar dua kali, di mana pertemuan pertama akan segera digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, 21 Maret 2024.

Bagi kedua tim, kemenangan menjadi harga mati. Pasalnya, baik Indonesia maupun Vietnam tengah berupaya mengejar poin untuk setidaknya bisa menjadi runner up grup demi bisa melaju ke putaran ketiga.

Jelang laga leg pertama yang hanya menyisakan beberapa hari lagi, striker Timnas Vietnam, Nguyen Tien Linh mengaku bahwa dua pertandingan melawan Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan berjalan mudah.

Terlebih saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, striker Binh Duong FC berusia 26 tahun itu mengaku akan kesulitan. Kendati demikian, Tien Linh mengaku akan dapat memenangkan pertandingan.

"Dua pertandingan mendatang sangat sulit dan penting bagi tim Vietnam, namun para pemain merasa sangat nyaman mempersiapkan segalanya.” ujar Nguyen Tien Linh dilansir dari Soha.vn, Senin (18/03/2024).