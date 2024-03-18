Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AS Roma vs Sassuolo di Liga Italia 2023-2024: Tampil Dominan, Il Lupi Menang 1-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |02:02 WIB
Hasil AS Roma vs Sassuolo di Liga Italia 2023-2024: Tampil Dominan, <i>Il Lupi</i> Menang 1-0
AS Roma menang 1-0 atas Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 (Foto: Twitter/@OfficialASRoma)
ROMA - Hasil AS Roma vs Sassuolo di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Senin (18/3/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Il Lupi.

Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak Lorenzo Pellegrini (50'). Kemenangan ini sekaligus membawa Roma mulai mendekati posisi empat besar di klasemen Liga Italia 2023-2024.

AS Roma vs Sassuolo (Foto: Twitter/@ASRomaEN)

Jalannya Pertandingan

Roma tampil dominan sejak menit awal. Akan tetapi, mereka tercatat hanya mampu melepas 10 percobaan dengan empat di antaranya tepat sasaran sepanjang 90 menit.

Peluang pertama sudah didapat di menit kelima lewat sundulan Romelu Lukaku, tetapi menyamping tipis dari gawang kawalan Andrea Consigli. Setelah itu, Sassuolo bisa sedikit mengembangkan permainan. Pedro Obiang mengintip lewat tembakan jarak jauh di menit ke-22 tetapi melambung tipis.

Lukaku lagi-lagi mendapat kans di menit pertama injury time. Kembali, sundulan penyerang asal Belgia itu menyamping dari target. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Usai rehat, Roma terus menggempur pertahanan Sassuolo. Hasilnya manis di menit ke-50. Pellegrini sukses melepaskan tembakan akurat dari jarak jauh yang mengarah ke pojok kanan bawah gawang Consigli. Giallorossi memimpin 1-0!

