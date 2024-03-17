Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Calon Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Buka Puasa di Tengah Laga Fortuna Sittard vs PEC Zwolle

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |15:35 WIB
Momen Calon Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Buka Puasa di Tengah Laga Fortuna Sittard vs PEC Zwolle
Ragnar Oratmangoen buka puasa di sela laga Fortuna Sittard vs PEC Zwolle (Foto: Instagram/Ragnar Oratmangoen)
A
A
A

PENGGAWA Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen terlihat buka puasa di tengah pertandingan. Momen itu terjadi di laga Fortuna Sittard menghadapi PEC Zwolle di Liga Belanda 2023-2024.

Ragnar Oratmangoen terlihat berada di pinggir lapangan untuk berbuka puasa. Foto-foto sang pemain berbuka di tenga pertandingan di posting salah satu akun @futboll.Indonesiaa di media sosial Instagram.

"Momen saat Ragnar Oratmangoen berbuka puasa di sela sela pertandingan Fortuna Sittard vs Pec Zwolle Dini hari tadi. Ragnar berbuka puasa dengan Kurma," tulis akin Futboll Indonesia.

Menariknya, Ragnar Oratmangoen berhasil membawa Fortuna Sittard meraih kemenangan di laga tersebut. Fortunezen -julukan Fortuna Sittard- menang meyakinkan atas PEC Zwolle dengan skor akhir 3-1.

Tiga gol tim tuan rumah masing-masing dicetak Kaj Sierhuis (37'), Justin Lonwijk (59') dan Alessio Da Cruz (90+1'). Sementara tim tamu sempat memperkecil kekalahan lewat gol telat Lennart Thy di menit-menit akhir.

Pada laga tersebut, Ragnar Oratamangoen mendapat kepercayaan pelatih untuk tampil sejak awal. Dia baru ditarik keluar pada menit ke-82 untuk digantkan dengan Kristoffer Peterson.

Halaman:
1 2
      
