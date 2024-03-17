RANS Nusantara FC vs Bali United: Demi Bertahan di 4 Besar, Serdadu Tridatu Bidik Kemenangan

BANTUL – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, menyatakan timnya berambisi mengalahkan RANS Nusantara TC saat berhadapan dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Sebab, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- bertekad mempertahankan posisi di 4 besar klasemen.

Stefano Cugurra mengatakan mengatakan ada beberapa pemain timnya yang absen dalam laga itu. Namun, dia pastikan hal tersebut bukan menjadi kendala besar karena Bali United tetap memasang target kemenangan.

"Kami punya 30 pemain dalam tim. Ketika ada cedera bisa menggantikan yang lain untuk mendapatkan kesempatan. Mudah-mudahan siapa pun yang dimainkan bisa main bagus untuk tim bisa menang," kata Stefano Cugurra dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (17/3/2024).

Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- mengatakan timnya harus bertahan di empat besar klasemen Liga 1. Dengan begitu, Serdadu Tridatu dapat lolos ke babak Championship Series.

Saat ini, Bali United berada di posisi ketiga dengan 48 poin. Poin itu dari 14 kemenangan, enam imbang, dan delapan kekalahan.

“Tim saya di posisi tiga sekarang, masih ada enam pertandingan kami harus kerja keras di setiap pertandingan,” jelas Teco.