10 Pemain Persija Jakarta Sikat Persik Kediri 2-0, Thomas Doll Puji Performa Marko Simic Cs!

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

GIANYAR – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, lempar pujian untuk para pemainnya usai sukses mengalahkan Persik Kediri dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Apalagi, Persija hanya bermain dengan 10 orang saja dalam laga tersebut.

Ya, Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Persik Kediri di pekan ke-29 Liga 1 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali pada Sabtu 16 Maret 2024 malam WIB.

Marko Simic berhasil membuka keunggulan Persija Jakarta pada menit ke-20 usai menerima umpan dari Maciej Gajos. Sayangnya setelah itu, tepatnya pada menit ke-55, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- harus bermain dengan 10 pemain usai Firza Andika terkena kartu merah.

Meski kehilangan satu pemain, Persija Jakarta masih bisa mengatasi perlawan Macan Putih -julukan Persik Kediri. Marko Simic kembali mencatatkan namanya di papan skor usai mencetak gol pada menit 90+1.

Kemenangan atas Persik Kediri membuat Persija Jakarta naik ke peringkat sembilan dengan 38 poin. Sementara Persik Kediri, mereka harus turun ke posisi enam dengan 43 angka.

Thomas Doll pun mengakui Persija Jakarta layak untuk mendapatkan kemenangan atas Persik Kediri. Meski harus bermain dengan 10 pemain, ia menilai Macan Kemayoran mampu tampil sangat bagus sehingga tiga poin bisa diamankan.

"Sekali lagi kami layak dengan hasil kemenangan ini. Meskipun kami hanya bermain 10 pemain, para pemain tampil sangat bagus dari sejak awal pertandingan sehingga tiga poin bisa didapatkan," kata Thomas Doll, dikutip dari laman LIB, Minggu (17/3/2024).