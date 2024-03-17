Son Heung-ming Meradang Tottenham Hotspur Kena Bantai Fulham 0-3!

LONDON – Bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, meradang mendapati timnya kena bantai dari Fulham dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, para pemain The Lilywhites julukan Tottenham Hotspur- harus menyadari kesalahan yang dibuat.

Son Heung-min mengaku tak terima dengan kekalahan Tottenham Hotspur dari Fulham. Ia menilai semua pemain The Lilywhites harus menyadari atas kesalahannya masing-masing di laga kali ini.

"Itu tidak bisa diterima, termasuk saya. Semua orang harus berkaca dan berkata, 'Ini salah saya'," kata Son Heung-min, dikutip dari BBC, Minggu (17/3/2024).

"Itu tidak cukup baik. Kami tidak memberikan upaya yang telah kami lakukan musim ini. Semua orang harus menyadari kesalahan besar yang telah dilakukan," lanjutnya.