Tottenham Hotspur Babak Belur Dihajar Fulham 0-3, Ange Postecoglou: Empat Besar Bukan Tujuan Kami!

LONDON – Tottenham Hotspur babak belur dihajar Fulham dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Usai kalah 0-3 dalam laga itu, pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, menyebut Tottenham tidak mengincar posisi empat besar di klasemen akhir Liga Inggris musim ini.

Ya, The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- menelan kekalahan 0-3 dari Fulham di Craven Cottage Stadium, Minggu (17/3/2024) dini hari WIB. Rodrigo Muniz (42', 61') dan Sas Lukic (49') menjadi pencetak gol kemenangan tim tuan rumah.

Kekalahan dari Fulham membuat Tottenham tertahan di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Mereka total sudah meraih 53 poin, tertinggal dua angka dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat.

Usai menerima hasil minor itu, banyak pihak menganggap Tottenham dalam kondisi sulit untuk menembus posisi empat besar pada akhir musim. Ange Postecoglou pun mengakui bahwa timnya tak mengincar posisi empat besar jika Tottenham Hotspur tak berkembang sebagai sebuah tim.

"Saya tidak ingin finis di posisi keempat jika kami tidak tumbuh dan berkembang sebagai sebuah tim,” kata Ange Postecoglou, dikutip dari Football London, Minggu (17/3/2024).

“Posisi keempat akan sangat bagus jika saya merasa kami berkembang sebagai sebuah tim dan kami menciptakan sesuatu yang akan membawa kesuksesan bagi kami tahun depan," lanjutnya.