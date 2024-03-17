Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tottenham Hotspur Babak Belur Dihajar Fulham 0-3, Ange Postecoglou: Empat Besar Bukan Tujuan Kami!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |08:35 WIB
Tottenham Hotspur Babak Belur Dihajar Fulham 0-3, Ange Postecoglou: Empat Besar Bukan Tujuan Kami!
Para pemain Tottenham Hotspur kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Tottenham Hotspur babak belur dihajar Fulham dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Usai kalah 0-3 dalam laga itu, pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, menyebut Tottenham tidak mengincar posisi empat besar di klasemen akhir Liga Inggris musim ini.

Ya, The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- menelan kekalahan 0-3 dari Fulham di Craven Cottage Stadium, Minggu (17/3/2024) dini hari WIB. Rodrigo Muniz (42', 61') dan Sas Lukic (49') menjadi pencetak gol kemenangan tim tuan rumah.

Tottenham Hotspur

Kekalahan dari Fulham membuat Tottenham tertahan di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Mereka total sudah meraih 53 poin, tertinggal dua angka dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat.

Usai menerima hasil minor itu, banyak pihak menganggap Tottenham dalam kondisi sulit untuk menembus posisi empat besar pada akhir musim. Ange Postecoglou pun mengakui bahwa timnya tak mengincar posisi empat besar jika Tottenham Hotspur tak berkembang sebagai sebuah tim.

"Saya tidak ingin finis di posisi keempat jika kami tidak tumbuh dan berkembang sebagai sebuah tim,” kata Ange Postecoglou, dikutip dari Football London, Minggu (17/3/2024).

“Posisi keempat akan sangat bagus jika saya merasa kami berkembang sebagai sebuah tim dan kami menciptakan sesuatu yang akan membawa kesuksesan bagi kami tahun depan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660513/nonton-derbi-afrika-paling-bergengsi-totalenergies-africa-cup-of-nations-di-vision-kyq.jpg
Nonton Derbi Afrika Paling Bergengsi, TotalEnergies Africa Cup of Nations di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/fury_redemption.jpg
Fury Redemption Guncang Akhir Tahun! 11 Laga Panas Terjadi di RCTI+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement