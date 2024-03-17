Hasil Fulham vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: The Cottagers Bungkam Tamunya 3-0!

LONDON - Hasil Fulham vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Craven Cottage, London, Minggu (17/3/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk The Cottagers.

Tiga gol Fulham disumbangkan oleh Rodrigo Muniz (42', 61') dan Sasa Lukic (49'). Tottenham berusaha keras mencari gol tetapi tidak bisa melakukannya sepanjang 90 menit.

Jalannya Pertandingan

Duel ini berjalan seru sejak awal. Jual beli serangan membuat hadirin gembira. Andreas Pereira sudah mengancam di menit kedua, tetapi sepakan volinya melebar. Lalu, Lukic gagal memanfaatkan peluang di menit ke-11 usai tembakan mendatarnya ditepis Guglielmo Vicario.

Spurs gantian mengancam di menit ke-24 saat tembakan Son Heung-min melambung kendati bebas berdiri di kotak penalti. Selang semenit, gantian sepakan Willian dari dalam kotak penalti ditangkap Vicario dengan baik.

Tim tamu kembali mengancam di menit ke-27. Kali ini, tendangan Brennan Johnson bisa diamankan Bernd Leno.

Gol yang dinanti tiba di menit ke-42. Lewat serangan balik, bola silang dilepas oleh Antonee Robinson dari kiri. Muniz menerima dengan baik, lalu menyelesaikannya lewat sepakan mendatar. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Lepas rehat, Fulham langsung menambah keunggulan empat menit kemudian. Umpan silang Timothy Castagne dari sisi kanan diteruskan Lukic dengan sontekan ringan. Skor menjadi 2-0!