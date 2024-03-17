Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Fulham vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: The Cottagers Bungkam Tamunya 3-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |02:30 WIB
Hasil Fulham vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Cottagers</i> Bungkam Tamunya 3-0!
Fulham menang telak 3-0 atas Tottenham Hotspur di Stadion Craven Cottage (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
A
A
A

LONDON - Hasil Fulham vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Craven Cottage, London, Minggu (17/3/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk The Cottagers.

Tiga gol Fulham disumbangkan oleh Rodrigo Muniz (42', 61') dan Sasa Lukic (49'). Tottenham berusaha keras mencari gol tetapi tidak bisa melakukannya sepanjang 90 menit.

Rodrigo Muniz membawa Fulham unggul 1-0 atas Tottenham Hotspur (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Jalannya Pertandingan

Duel ini berjalan seru sejak awal. Jual beli serangan membuat hadirin gembira. Andreas Pereira sudah mengancam di menit kedua, tetapi sepakan volinya melebar. Lalu, Lukic gagal memanfaatkan peluang di menit ke-11 usai tembakan mendatarnya ditepis Guglielmo Vicario.

Spurs gantian mengancam di menit ke-24 saat tembakan Son Heung-min melambung kendati bebas berdiri di kotak penalti. Selang semenit, gantian sepakan Willian dari dalam kotak penalti ditangkap Vicario dengan baik.

Tim tamu kembali mengancam di menit ke-27. Kali ini, tendangan Brennan Johnson bisa diamankan Bernd Leno.

Gol yang dinanti tiba di menit ke-42. Lewat serangan balik, bola silang dilepas oleh Antonee Robinson dari kiri. Muniz menerima dengan baik, lalu menyelesaikannya lewat sepakan mendatar. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Lepas rehat, Fulham langsung menambah keunggulan empat menit kemudian. Umpan silang Timothy Castagne dari sisi kanan diteruskan Lukic dengan sontekan ringan. Skor menjadi 2-0!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660513/nonton-derbi-afrika-paling-bergengsi-totalenergies-africa-cup-of-nations-di-vision-kyq.jpg
Nonton Derbi Afrika Paling Bergengsi, TotalEnergies Africa Cup of Nations di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/aston_villa_menang_comeback_2_1_atas_tuan_rumah_ch.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Chelsea Kena Comeback Aston Villa, Peta Persaingan Terguncang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement