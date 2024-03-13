Liga Inggris 2023-2024: Sering Dicadangkan, Antony Belum Nyerah Bersaing di Skuad Manchester United

MANCHESTER - Antony lebih sering dibangku cadangkan oleh pelatih Erik ten Hag di beberapa laga terakhir Manchester United. Meski demikian, winger asal Brasil itu mengaku tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

Sang pemain menerima sepenuhnya keputusan pelatih. Dia juga tak ingin menyerah dalam persaingan untuk skuad utama meski saat ini lebih sering berada di bangku cadangan.

Dilansir dari laman The Athletic, Selasa (13/3/2023), Antony memang lebih sering menjadi pemain pengganti. Keputusan itu diambil pelatih Erik ten Hag sejak akhir 2023 kemarin.

Sumber yang sama menyebut, eks pemain Ajax Amsterdam tak ingin menyerah. Antony akan tetap bersaing untuk kembali mendapat kepercayaan pelatih untuk mengisi skuad utama Setan Merah.

Sebelumnya, Erik ten Hag sendiri mengatakan sang pemain tengah mengalami penurunan performa. Faktor itu yang membuat Ten Hag memilih untuk mencadangkan Antony dan lebih sering memainkan Alejandro Garnacho.

“Saya pikir tahun pertamanya (di Liga Inggris) baik-baik saja, dan menurut saya pramusim juga baik-baik saja. Empat pertandingan pertama (musim ini) sangat bagus," kata Ten Hag dilansir dari laman resmi Manchester United.