Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liga Inggris 2023-2024: Sering Dicadangkan, Antony Belum Nyerah Bersaing di Skuad Manchester United

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |05:26 WIB
Liga Inggris 2023-2024: Sering Dicadangkan, Antony Belum <i>Nyerah</i> Bersaing di Skuad Manchester United
Antony kebih sering dicadangkan Erik ten Hag sejak akhir 2023 kemarin (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Antony lebih sering dibangku cadangkan oleh pelatih Erik ten Hag di beberapa laga terakhir Manchester United. Meski demikian, winger asal Brasil itu mengaku tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

Sang pemain menerima sepenuhnya keputusan pelatih. Dia juga tak ingin menyerah dalam persaingan untuk skuad utama meski saat ini lebih sering berada di bangku cadangan.

Dilansir dari laman The Athletic, Selasa (13/3/2023), Antony memang lebih sering menjadi pemain pengganti. Keputusan itu diambil pelatih Erik ten Hag sejak akhir 2023 kemarin.

Sumber yang sama menyebut, eks pemain Ajax Amsterdam tak ingin menyerah. Antony akan tetap bersaing untuk kembali mendapat kepercayaan pelatih untuk mengisi skuad utama Setan Merah.

Sebelumnya, Erik ten Hag sendiri mengatakan sang pemain tengah mengalami penurunan performa. Faktor itu yang membuat Ten Hag memilih untuk mencadangkan Antony dan lebih sering memainkan Alejandro Garnacho.

“Saya pikir tahun pertamanya (di Liga Inggris) baik-baik saja, dan menurut saya pramusim juga baik-baik saja. Empat pertandingan pertama (musim ini) sangat bagus," kata Ten Hag dilansir dari laman resmi Manchester United.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659041/napoli-juara-piala-super-italia-2025-usai-taklukkan-bologna-fou.webp
Napoli Juara Piala Super Italia 2025 usai Taklukkan Bologna
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/27/kapten_manchester_united_bruno_fernandes.jpg
Bruno Fernandes Cedera, MU Makin Terdesak Cari Gelandang Baru di Januari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement