5 Fakta Shin Tae-yong yang Jarang Diketahui, Nomor 1 Punya 2 Anak yang Aktif sebagai Pesepakbola

ADA 5 fakta Shin Tae-yong yang jarang diketahui akan dibahas Okezone di artikel ini. Nama Shin Tae-yong saat ini menjadi sangat populer di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air lantaran keberhasilnnya meningkatkan kualitas Timnas Indonesia.

Banyak fans Timnas Indonesia yang mengharapkan PSSI untuk terus mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menariknya meski sangat menyukai Shin Tae-yong, nyatanya masih banyak pihak yang belum terlalu mengenal pelatih berusia 53 tahun tersebut.

Padahal ada sejumlah fakta menarik mengenai Shin Tae-yong yang seru untuk diketahui. Penasaran?

Berikut 5 Fakta Shin Tae-yong yang Jarang Diketahui:

5. Humoris





Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sangat keras. Ia tak segan menghukum pemain Timnas Indonesia, bahkan mencoretnya dari skuad jika melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang sudah disepakati.

Kendati demikian, di balik sikap tegasnya itu, Shin Tae-yong adalah sosok pria yang humoris. Ia beberapa kali terlihat bercanda dengan anak buahnya. Sehingga tak heran para pemain Timnas Indonesia pun terlihat akrab dengan Shin Tae-yong.

4. Pernah Latih Timnas Korea Selatan





Shin Tae-yong sebelum menangani Timnas Indonesia pernah melatih Timnas Korea Selatan. Bahkan ia yang memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018.

Dalam Piala Dunia 2018, Korea Selatan sejatinya terhenti di fase grup. Namun, pasukan Shin Tae-yong kala itu sukses memulangkan Jerman yang merupakan sang juara bertahan.