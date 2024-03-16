Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mengejutkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia Disebut Banyak Diperkuat Pemain Belanda oleh Bek Timnas Vietnam

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |15:37 WIB
Respons Mengejutkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia Disebut Banyak Diperkuat Pemain Belanda oleh Bek Timnas Vietnam
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memberikan respons mengejutkan terkait ucapan bek Vietnam, Do Duy Manh, yang menyebut skuad Garuda banyak diperkuat pemain Belanda. Menurut Shin Tae-yong, ia pun melihat ada banyak pemain naturalisasi yang mengisi skuad Vietnam.

Dalam waktu dekat ini Timnas Indonesia memang akan melawan Vietnam dua kali secara beruntun di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada pertemuan pertama yang berlangsung pada 21 Maret 2024, Timnas Indonesia akan bertugas sebagai tuan rumah karena bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Sementara pertemuan keduanya akan digelar di markas Vietnam, yakni di My Dinh National Stadium, Hanoi, pada 26 Maret 2024. Kedua laga itu begitu penting untuk Timnas Indonesia yang kini tengah terjerembab di dasar klasemen Grup F dengan satu poin.

Untuk menghadapi Vietnam, Timnas Indonesia baru saja menaturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On. Sementara Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen masih dalam proses naturalisasi dan kemungkinan baru bisa perkuat Garuda saat bertandang ke Vietnam.

Sandy Walsh bersama Shin Tae-yong

Jadi, total ada 8 pemain naturalisasi yang kemungkinan turun di laga Timnas Indonesia vs Vietnam kala bermain di SUGBK. Kedelapan pemain itu adalah Ivar Jenner, Jay Idzes, Jordi Amat, Justin Hubner, Marc Klok, Nathan Tjoe-A-On, Rafael Struick, dan Sandy Walsh.

Melihat itu semua, Do Duy Manh pun mengejek Timnas Indonesia. Bek Golden Star Warriors itu mengaku bingung, ia akan melawan tim Belanda atau Timnas Indonesia lantaran banyak pemain berdarah Belanda yang kini juga memperkuat Garuda berkat program naturalisasi.

