Pesan Thomas Doll untuk Rizky Ridho Jelang Perkuat Timnas Indonesia Melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, kirim pesan kepada Rizky Ridho jelang perkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mendoakan terbaik bagi Rizky Ridho.

Ya, Rizky Ridho termasuk dalam 28 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan (TC) menjelang melawan Vietnam. Pemusatan latihan tersebut akan dimulai pada Minggu 17 Maret 2024.

Doll mengatakan Ridho akan langsung dilepas Persija Jakarta usai pertandingan melawan Persik Kediri, Sabtu (16/3/2024) pukul 20.30 WIB. Pelatih asal Jerman itu menaruh doa terbaik untuk perjuangan Ridho di Timnas Indonesia.

“Ridho akan langsung pergi selepas pertandingan melawan Persik,” kata Doll, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (16/3/2024).

“Saya mengharapkan yang terbaik untuknya di Timnas (Indonesia),” tambahnya.