HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jordan Henderson, Eks Bintang Liverpool yang Akui Buat Kesalahan Hijrah ke Arab Saudi untuk Gabung Al Ettifaq

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |08:47 WIB
Kisah Jordan Henderson, Eks Bintang Liverpool yang Akui Buat Kesalahan Hijrah ke Arab Saudi untuk Gabung Al Ettifaq
Jordan Henderson kala membela Liverpool. (Foto: Liverpool)
A
A
A

KISAH Jordan Henderson, eks bintang Liverpool yang akui buat kesalahan hijrah ke Arab Saudi untuk gabung Al Ettifaq menarik diulas. Kini, Henderson sendiri mengaku sudah merasa senang kembali karena bisa berkarier di Eropa lagi dengan memperkuat Ajax Amsterdam.

Ya, Jordan Henderson secara mengejutkan memutuskan untuk meninggalkan Liverpool pada musim panas 2023. Gelandang Timnas Inggris itu pun bergabung dengan Al Ettifaq, setelah klub Arab Saudi itu menebusnya sebesar 12 juta poundsterling atau sekira Rp233,3 miliar.

Jordan Henderson

Meski memiliki kontrak hingga musim panas 2026, Jordan Henderson hanya bertahan selama enam bulan di Arab Saudi. Gelandang berusia 33 tahun itu pun akhirnya kembali ke Eropa dengan memperkuat Ajax Amsterdam secara bebas transfer.

Jordan Henderson mengakui membuat kesalahan dengan bergabung ke Al Ettifaq. Dia merasa tidak cocok bermain di Arab Saudi, meski liga di sana sedang berkembang.

"Saya sekarang menyadari bahwa sepak bola mengalir dalam darah saya. Liga Arab Saudi sedang berkembang tetapi tidak cocok untuk saya, saya membuat kesalahan dengan pergi ke sana. Saya senang di sini, di proyek Ajax," kata Jordan Henderson, dikutip dari Goal International, Sabtu (16/3/2024).

Jordan Henderson mengakui bahwa sebelumnya dia merasa bermain di Liga Arab Saudi adalah pilihan tepat untuk melanjutkan kariernya. Tetapi, pandangan itu buyar setelah benar-benar bermain di sana.

Kini, Henderson merasa senang bisa membela Ajax Amsterdam. Dia bahkan tak bisa menolak tawaran dari Ajax Amsterdam kala datang.

"Melihat kembali ke masa lalu, itu adalah keputusan besar dan saya merasa tepat untuk saya. Banyak hal berubah dengan cepat dalam sepakbola dan saya senang membuat keputusan ini (untuk datang ke Ajax) dan saya merasa kesempatan ini terlalu besar untuk saya tolak," jelas Henderson.

Halaman:
1 2
      
