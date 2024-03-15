Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Diperkuat 10 Pemain Naturalisasi, Wapres VFF Sebut Skuad Garuda Berambisi Kalahkan Vietnam!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |18:38 WIB
Timnas Indonesia Diperkuat 10 Pemain Naturalisasi, Wapres VFF Sebut Skuad Garuda Berambisi Kalahkan Vietnam!
Timnas Indonesia diperkuat deretan pemain naturalisasi saat melawan Vietnam (Foto: Dok. MPI)
A
A
A

HANOI - Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF), Tran An Tu, menyebut Timnas Indonesia sangat berambisi mengalahkan The Golden Stars. Pasalnya, Skuad Garuda diperkuat 10 pemain naturalisasi untuk menghadapi Timnas Vietnam.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu The Golden Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Yakob Sayuri beraksi di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Berselang lima hari kemudian, giliran Timnas Indonesia yang akan bertandang ke My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam. Tim besutan Shin Tae-yong itu pun berambisi mendapatkan hasil bagus di dua laga tersebut untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya.

PSSI telah mengumumkan 28 nama pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dari daftar yang dipanggil terdapat delapan pemain naturalisasi, yakni Nathan Tjoe-A-On, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Marc Klok, Ivar Jenner, Jay Idzes, dan Rafael Struick.

Selain itu, Shin juga memanggil dua pemain yang belum resmi berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka adalah Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang sedang menyelesaikan proses naturalisasinya.

An Tu menyadari Timnas Indonesia terus menambah kekuatan dengan hadirnya 10 pemain naturalisasi. Bahkan, ia menilai Skuad Garuda berambisi mengalahkan Vietnam yang sedang kehilangan banyak pemain akibat mengalami cedera.

"Perlu ditambahkan, belakangan ini tim Indonesia bertambah menjadi sekitar 10 pemain naturalisasi untuk persiapan menghadapi tim Vietnam. Terlihat mereka sangat bertekad (mengalahkan Vietnam), apalagi mengingat tim Vietnam juga banyak mengalami cedera," kata An Tu dikutip dari laman resmi VVF, Jumat (15/3/2024).

