Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marcelo Rospide Anggap Persija Jakarta vs Persik Kediri seperti Laga Final

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |17:29 WIB
Marcelo Rospide Anggap Persija Jakarta vs Persik Kediri seperti Laga Final
Persik Kediri akan menganggap laga melawan Persija Jakarta seperti final (Foto: Persik FC)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide mengatakan, laga melawan Persija Jakarta seperti final bagi timnya. Demi meraih tiga poin, ia menilai Macan Putih harus bermain dengan fokus.

Persik Kediri akan menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-29 Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali pada Sabtu 16 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Persija Jakarta vs Persik Kediri

Macan Putih bertekad untuk mendapatkan hasil bagus demi menjaga asa mengakhiri musim di posisi empat besar dan tampil di Championships Series. Saat ini, mereka menempati peringkat keenam dengan 43 poin dan tertinggal tiga angka dari Madura United di posisi keempat.

Rospide mengakui menghadapi Persija seperti laga final bagi Persik Kediri. Demi bisa menembus babak Champions Series, ia menilai Macan Putih harus fokus menghadapi anak asuh Thomas Doll.

"Ini seperti final bagi kami, setelah hasil positif di laga terakhir yang membawa kami bisa terus bersaing untuk lolos ke 4 besar, tentu melawan Persija Jakarta kami tidak boleh lagi kehilangan fokus dan harus tetap meraih hasil positif nantinya," kata Rospide dikutip dari laman resmi Persik Kediri, Jumat (15/3/2024).

Meski Persija sedang menempati posisi ke-12 dengan 35 poin, Persik tidak boleh menganggap remeh. Sebab di paruh pertama, Renan Silva dan kawan-kawan harus menelan kekalahan 1-2 dari Macan Kemayoran di Stadion Brawijaya, Kediri, pada September 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/51/1660237/rising-stars-tenis-dunia-siap-meriahkan-mgm-macau-tennis-masters-2025-streaming-di-vision-mbw.jpg
Rising Stars Tenis Dunia Siap Meriahkan MGM Macau Tennis Masters 2025, Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/25/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Daftar Cedera Manchester United jelang Lawan Newcastle: 7 Pemain Masih Absen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement