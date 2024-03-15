Marcelo Rospide Anggap Persija Jakarta vs Persik Kediri seperti Laga Final

GIANYAR - Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide mengatakan, laga melawan Persija Jakarta seperti final bagi timnya. Demi meraih tiga poin, ia menilai Macan Putih harus bermain dengan fokus.

Persik Kediri akan menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-29 Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali pada Sabtu 16 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Macan Putih bertekad untuk mendapatkan hasil bagus demi menjaga asa mengakhiri musim di posisi empat besar dan tampil di Championships Series. Saat ini, mereka menempati peringkat keenam dengan 43 poin dan tertinggal tiga angka dari Madura United di posisi keempat.

Rospide mengakui menghadapi Persija seperti laga final bagi Persik Kediri. Demi bisa menembus babak Champions Series, ia menilai Macan Putih harus fokus menghadapi anak asuh Thomas Doll.

"Ini seperti final bagi kami, setelah hasil positif di laga terakhir yang membawa kami bisa terus bersaing untuk lolos ke 4 besar, tentu melawan Persija Jakarta kami tidak boleh lagi kehilangan fokus dan harus tetap meraih hasil positif nantinya," kata Rospide dikutip dari laman resmi Persik Kediri, Jumat (15/3/2024).

Meski Persija sedang menempati posisi ke-12 dengan 35 poin, Persik tidak boleh menganggap remeh. Sebab di paruh pertama, Renan Silva dan kawan-kawan harus menelan kekalahan 1-2 dari Macan Kemayoran di Stadion Brawijaya, Kediri, pada September 2023.