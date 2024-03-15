Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persik Kediri, Ondrej Kudela Tak Ingin Lagi Hilang Poin

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |17:04 WIB
Persija Jakarta vs Persik Kediri, Ondrej Kudela Tak Ingin Lagi Hilang Poin
Ondrej Kudela tak ingin Persija Jakarta kehilangan poin saat melawan Persik Kediri (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

GIANYAR - Persija Jakarta akan menghadapi Persik Kediri di laga ke-29 Liga 1 2023-2024. Ondrej Kudela pun tak ingin Macan Kemayoran kembali kehilangan poin.

Laga antara Persija Jakarta vs Persik Kediri akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Sabtu 16 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Macan Kemayoran sedang dalam kondisi kurang bagus, hanya sekali menang dari lima laga terakhir.

Persib Bandung vs Persija Jakarta

Sementara di laga terakhir, Persija harus menelan kekalahan 1-2 dari Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu 9 Maret 2024. Dengan sisa enam laga, mereka bertekad untuk bisa mendapatkan hasil positif dan terhindar dari papan bawah.

Berbeda dengan Persija, Persik memiliki performa lebih baik dengan lima laga terakhir mampu memenangkan tiga pertandingan dan dua kekalahan. Klub asal Kediri, Jawa Timur, itu pun sedang menempati posisi keenam klasemen sementara dengan 43 poin.

Menghadapi Persik, Kudela menyadari Persija tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan kemenangan. Meski mampu menang 2-1 atas Macan Putih di paruh pertama, bek asal Republik Ceko itu menilai timnya akan kembali mengalami kesulitan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660151/koleksi-4-clean-sheet-duet-jay-idzes-dan-muharemovic-bikin-penyerang-serie-a-ketarketir-rfn.webp
Koleksi 4 Clean Sheet, Duet Jay Idzes dan Muharemovic Bikin Penyerang Serie A Ketar-ketir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/28/marc_marquez_2.jpg
Rafael Nadal Terpukau! Marc Marquez Disebut Atlet Paling Fenomenal Sepanjang Masa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement