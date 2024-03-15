Persija Jakarta vs Persik Kediri, Ondrej Kudela Tak Ingin Lagi Hilang Poin

Ondrej Kudela tak ingin Persija Jakarta kehilangan poin saat melawan Persik Kediri (Foto: Persija Jakarta)

GIANYAR - Persija Jakarta akan menghadapi Persik Kediri di laga ke-29 Liga 1 2023-2024. Ondrej Kudela pun tak ingin Macan Kemayoran kembali kehilangan poin.

Laga antara Persija Jakarta vs Persik Kediri akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Sabtu 16 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Macan Kemayoran sedang dalam kondisi kurang bagus, hanya sekali menang dari lima laga terakhir.

Sementara di laga terakhir, Persija harus menelan kekalahan 1-2 dari Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu 9 Maret 2024. Dengan sisa enam laga, mereka bertekad untuk bisa mendapatkan hasil positif dan terhindar dari papan bawah.

Berbeda dengan Persija, Persik memiliki performa lebih baik dengan lima laga terakhir mampu memenangkan tiga pertandingan dan dua kekalahan. Klub asal Kediri, Jawa Timur, itu pun sedang menempati posisi keenam klasemen sementara dengan 43 poin.

Menghadapi Persik, Kudela menyadari Persija tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan kemenangan. Meski mampu menang 2-1 atas Macan Putih di paruh pertama, bek asal Republik Ceko itu menilai timnya akan kembali mengalami kesulitan.