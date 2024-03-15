Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Real Madrid vs Manchester City!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |18:20 WIB
Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Real Madrid vs Manchester City!
Hasil drawing perempatfinal Liga Champions 2023-2024 menunjukkan sejumlah laga seru (Foto: UEFA)
A
A
A

NYON - Hasil drawing perempatfinal Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Sejumlah laga seru tersaji dari pengundian di markas besar UEFA, Nyon, Swiss, pada Jumat (15/3/2024) malam WIB.

Legenda Chelsea, John Obi Mikel, diikutsertakan dalam undian ini. Sebab, final Liga Champions 2023-2024 akan dihelat di Stadion Wembley, London, kota di mana The Blues bermukim.

Trofi Liga Champions

Arsenal, yang muncul duluan, akan menghadapi Bayern Munich. Sejauh ini, The Gunners belum pernah lolos jika dipertemukan dengan FC Hollywood di babak gugur Liga Champions.

Lalu, Real Madrid akan berjumpa dengan sang juara bertahan Manchester City. Ini merupakan laga balas dendam di mana The Citizens menyisihkan sang penguasa Liga Champions pada pertemuan terakhirnya.

Terakhir, ada laga Paris Saint-Germain (PSG) vs Barcelona. Pertemuan ini membawa ingatan kepada dua pemain yang pernah merumput bagi kedua klub yakni Neymar Jr dan Lionel Messi.

Selain perempatfinal, undian ini juga dilangsungkan hingga ke babak semifinal dan final. Di empat besar, pemenang laga antara Atletico vs Dortmund akan bersua dengan PSG vs Barcelona. Lalu, pemenang duel Arsenal melawan Bayern berhadapan dengan antara Real Madrid atau Manchester City.

Halaman:
1 2
      
