HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada 26 Maret 2024: Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Siap Tempur!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |14:32 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada 26 Maret 2024: Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Siap Tempur!
Berikut prediksi line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada 26 Maret 2024, kemungkinan ada Thom Haye! (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 26 Maret 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Untuk laga ini, Shin Tae-yong dipastikan tak bisa memainkan Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen karena proses naturalisasinya belum beres. Selain itu, kapten Asnawi Mangkualam juga dikabarkan akan absen karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu.

Thom Haye berpotensi turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada 26 Maret 2024. (Foto: Instagram/@thomhaye)

(Thom Haye berpotensi turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada 26 Maret 2024. (Foto: Instagram/@thomhaye)

Namun, berbeda halnya ketika Timnas Indonesia gantian bertandang ke markas Vietnam di Stadion My Dinh pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB. Sebab, ada potensi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah bisa dimainkan.

Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulingga, adminitrasi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sedang dikebut agar bisa turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi, Vietnam.

“Thom Haye dan Ragnar akan kita siapkan administrasinya semuanya supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam,” kata Arya Sinulingga dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Kamis (14/3/2024).

Lantas, formasi apa yang bakal diturunkan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun itu akan mengandalkan formasi 3-4-3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
