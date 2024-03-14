Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain U-20 yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Nomor 1 Jadi Sorotan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:38 WIB
5 Pemain U-20 yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Nomor 1 Jadi Sorotan!
Hokky Caraka, 1 dari 5 pemain U-20 yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 5 pemain U-20 yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024 akan diulas Okezone. Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk laga melawan Timnas Vietnam.

Dari 28 pemain itu, ada lima personel yang masih berusia 20 tahun atau di bawahnya. Tentunya, pemain-pemain ini takkan dipanggil jika tidak memiliki skill yang istimewa, berhubung usianya yang masih sangat muda. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain U-20 yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam:

5. Hokky Caraka (19 Tahun)

Hokky Caraka

Hokky Caraka merupakan penyerang andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-19 dan U-23. Untuk Timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong belum memberikan kepercayaan lebih kepada penyerang yang telah mengemas empat gol di Liga 1 2023-2024.

Di Piala Asia 2023, penyerang PSS Sleman ini hanya berstatus pelapis Rafael Struick. Peran yang sama diprediksi masih dijalankan Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam.

4. Marselino Ferdinan (19 Tahun)

Marselino Ferdinan

Baru berusia 19 tahun, Marselino Ferdinan sudah mengecap 21 caps bersama Timnas Indonesia senior. Dari 21 penampilan itu, Marselino Ferdinan mengemas tiga gol, termasuk satu bola di Piala Asia 2023.

Saat ini Marselino Ferdinan berstatus pemain di klub Liga 2 Belgia, KMSK Deinze. Musim ini, eks gelandang Persebaya Surabaya ini baru tiga kali mentas di Liga 2 Belgia.

