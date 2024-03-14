Media Vietnam Sindir Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia yang Gagal Diperkuat Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Lawan Vietnam

Shin Tae-yong optimistis Timnas Indonesia dua kali menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyindir Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia yang gagal diperkuat Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye saat bersua Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Mart 2024. Soha.vn heran Shin Tae-yong tetap optimistis mengantarkan Timnas Indonesia menang atas Vietnam meski dipastikan gagal diperkuat Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.

Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye tiba di Indonesia pada Senin, 11 Maret 2024 malam WIB. Agenda keduanya datang ke Indonesia adalah pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI).

(Thom Haye belum pegang paspor Indonesia. (Foto: Instagram/@thomhaye)

Mereka dihadarapkan mengambil sumpah pada tanggal 12 dan 13 Maret 2024. Pengambilan sumpah harus dipercepat karena pada Rabu, 13 Maret 2024, merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam.

Namun, hingga batas waktu yang sudah ditentukan, Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye tak kunjung mengambil sumpah WNI. Usut punya usut, batalnya mereka mengambil sumpah karena berkas naturalisasinya tertahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baru Rabu 13 Maret 2024 sore WIB, berkas naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye ditandatangani Ketua DPR RI, Puan Maharani. Setelah ditandatangani Ketua DPR, akan keluar Keputusan Presiden (Keppres) dan barulah dijadwalkan pengambilan sumpah WNI.

Jika benar pendaftaran pemain ditutup pada 13 Maret 2024, itu berarti Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye dipastikan absen melawan Vietnam. Timnas Indonesia hanya ketambahan dua pemain keturunan jelang melawan Vietnam, yakni Jay Idzes (Venezia) dan Nathan Tjoe-A-On (SC Heerenveen).

"Sebagai pelatih kepala saya optimistis (Indonesia menang lawan Vietnam). Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin. Saat bertemu dengan beberapa pemain timnas di Eropa, saya menyempatkan diri berbicara, makan malam, dan membangun motivasi para pemain untuk menang meawan Vietnam," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.