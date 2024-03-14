5 Pelatih Muda Top di Eropa saat Ini, Nomor 1 Jadi Rebutan Real Madrid hingga Bayern Munich

Xabi Alonso masuk dalam jajaran pelatih muda top Eropa saat ini (Foto: Reuters)

LIMA pelatih muda top di Eropa saat ini menarik untuk di bahas. Salah satunya bahkan dikabarkan menjadi incaran banyak klub elit Eropa mulai dari Real Madrid, Liverpool hingga Bayern Munich.

Kali ini Okezone akan membahas lima pelatih muda top di Eropa saat ini. Siapa saja pelatih yang dimaksud? berikut ulasannya

5. Julian Nagelsmann





Pertama ada nama Julian Nagelsmann yang saat ini menangani Timnas Jerman. Meski mengalami situasi sulit dalam beberapa musim terakhir, kualitas Nagelsmann sebagai pelatih jelas tak perlu diragukan.

Namanya besar saat membawa RB Leipzig bersaing di kompetisi top Eropa. Sejak saat itu, Nagelsmann menjadi incarna banyak klub. Dia juga sempat menangani Bayern Munich pada 2021-2023 lalu.

4. Mikel Arteta





Berikutnya ada Mikel Arteta yang saat ini tengah membawa Arsenal kembali ke tren positif. Didatangkan pada 2019 lalu, Arteta perlahan tapi pasti membawa The Gunners kembali ke jalur kemenangan.

Saat ini, Bukayo Saka pun menjadi salah satu kandidat kuat calon juara Liga Inggris 2023-2024. Arsenal bersaing dengan Manchester City dan Liverpool di klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.