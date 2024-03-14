Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Dukungan Suporter Jadi Kunci Borussia Dortmund Lolos Perempatfinal Liga Champions 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |08:31 WIB
Borussia Dortmund menembus perempatfinal Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen)
A
A
A

DORTMUND - Pemain Borussia Dortmund, Jadon Sancho mengatakan, dukungan penggemar menjadi kunci timnya bisa mengamankan satu tempat di perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Ia berterima kasih kepada penggemar dan rekan-rekannya yang telah mempercayainya untuk bisa kembali bermain.

Dortmund berhasil meraih kemenangan 2-0 atas PSV Eindhoven di leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 di Signal Iduna Park, Kamis (14/3/2024) dini hari WIB. Jadon Sancho (3') membuka keunggulan Die Borussen dan Marco Reus (90+5') menutup kemenangan.

Jadon Sancho

Wakil Jerman itu sukses melaju ke babak perempatfinal Liga Champions musim ini setelah menang agregat 3-1 atas PSV. Mereka akan menghadapi tim-tim kuat lainnya untuk memperebutkan satu tempat di babak semifinal.

Selepas pertandingan, Sancho mengaku sudah mengetahui laga tidak akan berjalan dengan mudah. Namun, timnya mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri dan dukungan penggemar menjadi kunci bisa mengalahkan PSV.

"Sebelum pertandingan, kami tahu laga ini akan berjalan sulit, namun kami selalu diuntungkan karena kami bermain di hadapan para pendukung sendiri," kata Sancho dikutip dari BBC, Kamis (14/3/2024).

"Dari peluit pertama hingga terakhir, kami tetap bertahan pada rencana permainan kami dan saya senang kami bisa meraih kemenangan," jelas pemain asal Inggris itu.

Halaman:
1 2
      
